Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий на выходные в Украине

В воскресенье, 12 ноября, в северных, центральных, ночью и южных областях ожидаются значительные дожди, в Карпатах значительный мокрый снег.

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В выходные в Украине ухудшатся погодные условия. Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Утром и днем 11 ноября, а также 12 ноября в Украине, кроме западных областей, синоптики прогнозируют порывы ветра 15-22 м/с, 12 ноября в южной части, центральных и восточных областях местами 25 м/с.

В воскресенье, 12 ноября, в северных, центральных, ночью и южных областях ожидаются значительные дожди, в Карпатах значительный мокрый снег.

Граждан призывают соблюдать следующие правила:

все окна домов необходимо плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

на улице держаться как можно дальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев;

не парковать рядом с деревьями автотранспорт.

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