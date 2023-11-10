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Конкурсная комиссия по отбору нового главы НАПК избрала председателем Мэтью Мюррея

Главой Конкурсной комиссии по отбору нового главы НАПК избрали Мэтью Мюррея, который работал как антикоррупционный советник у разных правительств, в частности, африканских стран.

В здании Высшего административного суда Польши «майнили» криптовалюту

В помещении Высшего административного суда Польши обнаружили криптовалютную ферму.

Кабмин предлагает отменить ответственность за нарушение Таможенных правил ввоза транспорта, переданного военным формированием или администрациям

Правительство одобрило изменения в Таможенный кодекс, отменяющие ответственность за нарушение правил ввоза транспорта, передаваемого военным администрациям и правоохранителям.

Дела ликвидированного ОАС Киева планируют разбросать по другим окружным административным судам

В Верховной Раде фактически признали, что идея ликвидации ОАС города Киева в 2022 году была не совсем продуманной.

ВККС утвердила новую Декларацию добропорядочности судьи: документ

Пунктов для заполнения стало больше, а четверо членов ВККС написали особые мнения.

  1. В Украине

Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий на выходные в Украине

18:09, 10 ноября 2023
В воскресенье, 12 ноября, в северных, центральных, ночью и южных областях ожидаются значительные дожди, в Карпатах значительный мокрый снег.
Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий на выходные в Украине
Изображение: freepik.com
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В выходные в Украине ухудшатся погодные условия. Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Утром и днем 11 ноября, а также 12 ноября в Украине, кроме западных областей, синоптики прогнозируют порывы ветра 15-22 м/с, 12 ноября в южной части, центральных и восточных областях местами 25 м/с.

В воскресенье, 12 ноября, в северных, центральных, ночью и южных областях ожидаются значительные дожди, в Карпатах значительный мокрый снег.

Граждан призывают соблюдать следующие правила:

  • все окна домов необходимо плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • на улице держаться как можно дальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев;
  • не парковать рядом с деревьями автотранспорт.

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