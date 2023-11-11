В McDonald's Японии появились раковины с отсеком для очистки смартфона

В ресторанах McDonald's в Японии теперь можно заметить неожиданные изменения – появились раковины, оснащенные специальным отсеком для очистки смартфонов.
Руководство сети взяло на себя инициативу создать более комфортные условия для клиентов.
Эта идея возникла в результате осознания распространенного использования смартфонов во время приема пищи и стремления обеспечить гостям удобные условия. Отсек, расположенный рядом с раковиной, позволяет легко очищать устройства, используя ультрафиолетовое излучение.
Отмечается, что это нововведение уже получило положительный отклик от посетителей.
На Ютубе публикуют видео, как работает это нововведение.
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