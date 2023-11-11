В McDonald's Японии появились раковины с отсеком для очистки смартфона

Эта идея возникла от осознания постоянного использования смартфонов во время еды.

В ресторанах McDonald's в Японии теперь можно заметить неожиданные изменения – появились раковины, оснащенные специальным отсеком для очистки смартфонов.

Руководство сети взяло на себя инициативу создать более комфортные условия для клиентов.

Эта идея возникла в результате осознания распространенного использования смартфонов во время приема пищи и стремления обеспечить гостям удобные условия. Отсек, расположенный рядом с раковиной, позволяет легко очищать устройства, используя ультрафиолетовое излучение.

Отмечается, что это нововведение уже получило положительный отклик от посетителей.

На Ютубе публикуют видео, как работает это нововведение.

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