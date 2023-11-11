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  1. У світі

У McDonald's Японії з’явилися раковини з відсіком для очищення смартфона

07:56, 11 листопада 2023
Ця ідея виникла від усвідомлення постійного використання смартфонів під час їжі.
У McDonald's Японії з’явилися раковини з відсіком для очищення смартфона
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У ресторанах McDonald's в Японії тепер можна помітити несподівані зміни - з’явилися раковини, які оснащені спеціальним відсіком для очищення смартфонів. 

Керівництво мережі взяло на себе ініціативу створити більш комфортні умови для клієнтів.

Ця ідея виникла внаслідок усвідомлення поширеного використання смартфонів під час прийому їжі та прагнення забезпечити гостям зручні умови. Відсік, розташований поруч із раковиною, дозволяє легко очищувати пристрої, використовуючи ультрафіолетове випромінювання.

Зазначається, що це нововведення вже отримало позитивний відгук від відвідувачів.

На Ютуб піблікують відео, як працює це нововведення.

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