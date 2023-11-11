Деяким пенсіонерам можуть зупинити виплати, якщо вони працюють: кого це стосується

Якщо пенсіонер продовжує працювати, там де заробив пенсію за вислугою років, то виплати будуть зупинені.

Фото: УНІАН

Деяким пенсіонерам можуть зупинити виплати, якщо вони працюють. Про це повідомляє портал «На пенсії».

Так, право на отримання пенсії залежить від того, працює пенсіонер чи ні. Це впливає і на розмір виплат.

Пенсійні виплати за вислугу років призначаються після того, як пенсіонер звільняється. Якщо він продовжує працювати, там де заробив пенсію за вислугою років, то виплати будуть зупинені. Вони будуть відновлені лише тоді, коли людина звільниться з цієї роботи.

Також в Україні певні категорії пенсіонерів мають право на надбавки до пенсій.

Особливі заслуги перед Батьківщиною

Розмір виплати тим, хто має особливі заслуги, пов’язаний із прожитковим мінімумом, який зараз становить 2 093 грн. Надбавка за особливі заслуги дорівнює 20 – 40% від цього значення, тобто 418 – 837 грн. Військовослужбовці отримують до 70% від прожиткового мінімуму, тобто 1465 грн.

Таку надбавку можуть дати працівникам із таких галузей:

освіта,

наука,

охорона здоров’я,

держслужба,

культура,

спорт (у тому числі фізичне виховання),

господарська та громадська діяльність.

Щоб отримати таку надбавку, потрібно подати заяву протягом року після отримання звання.

Автоматична надбавка за віком

При досягненні 70 років пенсіонери отримують надбавку в розмірі 300 грн. З 75-річного віку надбавка дорівнює 456 грн, а з 80-річного – 579 грн.

Пенсіонер проживає з дитиною до 18 років

Доплата в цьому випадку може становити 150 гривень. Для цього необхідно подати заяву до Пенсійного фонду.

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