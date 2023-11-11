Виплати ВПО: чи можуть отримати допомогу особи, які розміщені в інтернатах

У інтернатних закладах знайшли прихисток понад 5 тисяч переселенців.

Фото: drohobych-rda.gov.ua

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій роз’яснили, чи мають право на виплати внутрішньо переміщені особи, які розміщені в інтернатах.

У відомстві зазначили, що у 154 інтернатних закладах знайшли прихисток понад 5 тисяч переселенців.

Так, на виплати мають право особи, які до переміщення та взяття їх на повне державне утримання на новому місці, проживали у власному житлі та/або перебували в лікарні.

«Така внутрішньо переміщена особа має звернутися до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації із заявою про поновлення (призначення) допомоги на проживання», – йдеться у повідомленні.

У Мінреінтеграції підкреслили, що якщо відмовляють у таких виплатах, слід звертайтеся до на цілодобову гарячу лінію за коротким номером: 15-48 або на гарячу лінію Уповноваженого з питань ВПО за номером: (066) 813-62-39.

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