Выплаты ВПЛ: могут ли получить помощь лица, размещенные в интернатах

В интернатных заведениях нашли приют более 5 тысяч переселенцев.

Фото: drohobych-rda.gov.ua

В Министерстве по реинтеграции временно оккупированных территорий разъяснили, имеют ли право на выплаты внутренне перемещенные лица, размещенные в интернатах.

В ведомстве отметили, что в 154 интернатных заведениях нашли убежище более 5 тысяч переселенцев.

Так, на выплаты имеют право лица, до перемещения и взятия их на полное государственное содержание на новом месте, проживали в собственном жилье и/или находились в больнице

«Такое внутренне перемещенное лицо должно обратиться в орган социальной защиты населения по месту регистрации с заявлением о возобновлении (назначении) помощи на жительство», – говорится в сообщении.

В Минреинтеграции подчеркнули, что если отказывают в таких выплатах, следует обращаться на круглосуточную горячую линию по короткому номеру: 15-48 или на горячую линию Уполномоченного по вопросам ВПЛ по номеру: (066) 813-62-39.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.