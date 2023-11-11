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Выплаты ВПЛ: могут ли получить помощь лица, размещенные в интернатах

07:20, 11 ноября 2023
В интернатных заведениях нашли приют более 5 тысяч переселенцев.
Выплаты ВПЛ: могут ли получить помощь лица, размещенные в интернатах
Фото: drohobych-rda.gov.ua
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В Министерстве по реинтеграции временно оккупированных территорий разъяснили, имеют ли право на выплаты внутренне перемещенные лица, размещенные в интернатах.

В ведомстве отметили, что в 154 интернатных заведениях нашли убежище более 5 тысяч переселенцев.

Так, на выплаты имеют право лица, до перемещения и взятия их на полное государственное содержание на новом месте, проживали в собственном жилье и/или находились в больнице

«Такое внутренне перемещенное лицо должно обратиться в орган социальной защиты населения по месту регистрации с заявлением о возобновлении (назначении) помощи на жительство», – говорится в сообщении.

В Минреинтеграции подчеркнули, что если отказывают в таких выплатах, следует обращаться на круглосуточную горячую линию по короткому номеру: 15-48 или на горячую линию Уполномоченного по вопросам ВПЛ по номеру: (066) 813-62-39.

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