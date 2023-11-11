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  1. Общество

Некоторым пенсионерам могут остановить выплаты, если они работают: кого это касается

07:39, 11 ноября 2023
Если пенсионер продолжает работать, там, где заработал пенсию по выслуге лет, то выплаты будут остановлены.
Некоторым пенсионерам могут остановить выплаты, если они работают: кого это касается
Фото: УНИАН
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Некоторым пенсионерам могут остановить выплаты, если они работают. Об этом сообщает портал «На пенсии».

Так, право на получение пенсии зависит от того, работает пенсионер или нет. Это влияет и на размер выплат.

Пенсионные выплаты за выслугу лет назначаются после того, как пенсионер увольняется. Если он продолжает работать, там, где заработал пенсию по выслуге лет, то выплаты будут остановлены. Они будут восстановлены только тогда, когда человек уволит эту работу.

Также в Украине некоторые категории пенсионеров имеют право на надбавки к пенсиям.

Особые заслуги перед Родиной

Размер выплаты тем, кто имеет особые заслуги, связан с прожиточным минимумом, который сейчас составляет 2093 грн. Надбавка за особые награды равна 20 – 40% от этого значения, то есть 418 – 837 грн. Военнослужащие получают до 70% от прожиточного минимума, то есть 1465 грн.

Такую надбавку могут дать работникам из следующих отраслей:

  • образование,
  • наука,
  • здравоохранение,
  • госслужба,
  • культура,
  • спорт (в том числе физическое воспитание),
  • хозяйственная и общественная деятельность.

Чтобы получить такую надбавку, необходимо подать заявление в течение года после получения звания.

Автоматическая надбавка по возрасту

При достижении 70 лет пенсионеры получают прибавку в размере 300 грн. С 75-летнего возраста надбавка равняется 456 грн, а с 80-летнего – 579 грн.

Пенсионер проживает с ребенком до 18 лет

Доплата в этом случае может составить 150 гривен. Для этого необходимо подать заявление в Пенсионный фонд.

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