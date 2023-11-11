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  1. В Украине

Когда не нужно подавать декларацию об имущественном положении и доходах: разъяснение налоговой

08:14, 11 ноября 2023
Если доходы получены исключительно от налоговых агентов, независимо от вида и размера начисленного (выплаченного, предоставленного) дохода, декларацию подавать не нужно.
Когда не нужно подавать декларацию об имущественном положении и доходах: разъяснение налоговой
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В ГНС в Днепропетровской области объяснили, когда не нужно подавать декларацию об имущественном положении и доходах.

Отмечается, что нормами п. 179.2 НКУ установлено, что в соответствии с этим Кодексом обязанность плательщика налога на доходы физических лиц (далее – налог) относительно представления налоговой декларации считается исполненной и налоговая декларация не подается, кроме случаев, когда представление налоговой декларации прямо предусмотрено этим Кодексом, если такой налогоплательщик получал:

  • доходы, в том числе иностранные доходы, которые согласно этому Кодексу не включаются в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход;
  • доходы исключительно от налоговых агентов независимо от вида и размера начисленного (выплаченного, предоставленного) дохода;
  • доходы от операций продажи (обмена) имущества, дарения, доход от которых в соответствии с этим Кодексом не облагается налогом, облагается налогом по нулевой ставке и/или с которых при нотариальном удостоверении договоров, по которым был уплачен налог в соответствии с этим разделом;
  • доходы в виде объектов наследства, которые в соответствии с этим разделом облагаются налогом по нулевой ставке налога и/или с которых уплачен налог в соответствии с п. 174.3 НКУ.

Также налоговая декларация не подается в случаях прямо предусмотренных  Кодексом.

В случае если налогоплательщик обязан подавать налоговую декларацию в соответствии с другими положениями данного Кодекса, то в ней наряду с другими доходами указываются доходы, предусмотренные этим пунктом.

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