На війні загинув багаторазовий чемпіон світу з кікбоксінгу Сергій Лисюк

Сергій Лисюк підірвався на міні на Донбасі.

Фото: Telegram / Верховна Рада

На війні загинув чемпіон світу з кікбоксингу, заслужений майстер спорту України Сергій Лисюк, який захищав Україну в лавах ЗСУ. Про це повідомляють у Комітеті молоді і спорту.

Він захищав країну на Донецькому напрямку. Виконуючи бойове завдання в одній із найгарячіших точок Донбасу, Лисюк підірвався на міні. Лікарі Дніпра боролися за життя захисника, але травми виявилися надто важкими. На жаль, Лисюк помер 22 листопада.

У загиблого залишилися дружина і син.

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