На Черкащині раніше судимий чоловік викрав 8-річну дівчинку та погрожував зґвалтувати

Уродженець рф запросив підвезти дитину додому, але по дорозі почав оголятися та погрожувати.

На Черкащині раніше судимий уродженець рф викрав маленьку дівчинку та погрожував зґвалтувати її. Про це пише ТСН.

Як стало відомо, інцидент стався у с. Родниківка Уманського району. Там чоловік посеред вулиці переконав 8-річну дівчинку сісти до нього в автомобіль. Після цього він вивіз дитину за село, а по дорозі став оголятися.

На суді чоловік стверджував, що його поїздка до цього села була пов'язана з необхідністю "відремонтувати пральну машину". Оскільки на вулиці був дощ, він нібито захотів лише підвезти дитину. Потім він дав їй 70 грн, бо дівчинці потрібно було купити зошити, і поїхав геть. Коли він висаджував дитину, виник конфлікт із жителькою села, яка нарікала на те, що він везе чужу дитину. Під час суду чоловік стверджував, що він невинуватий.

У свою чергу дитина розповіла, що вона поверталася з магазина. Посеред вулиці біля неї зупинився автомобіль. Чоловік заявив, що знає її маму та живе поряд. Він запропонував підвезти дівчинку додому, на що вона погодилася. Згодом він відмовився зупинятися біля її будинку та вивіз за село. Дорогою чоловік почав показувати дівчинці свій статевий орган. Далі він дав дитині гроші та наказав мовчати, погрожуючи зґвалтуванням. Вдома дівчинка все розповіла матері, і та звернулася до поліції.

Суд призначив зловмиснику 7 років позбавлення волі. Оскільки підозрюваний перебував на іспитовому терміні, то остаточний вирок - 8 років в'язниці.

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