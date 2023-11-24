«Слуга Народа» приняла решение об исключении из членов партии Андрея Одарченко – Елена Шуляк

Решение было принято единогласно всеми членами партии.

Источник фото: Андрей Одарченко / Facebook

Политическая партия «Слуга Народа» приняла решение об исключении из членов партии Андрея Одарченко.

Об этом сообщила глава Елена Шуляк.

По ее словам, решение было принято единогласно всеми членами в четверг, 23 ноября, на заседании дисциплинарной комиссии.

«23 ноября на заседании дисциплинарной комиссии политической партии "Слуга Народа" всеми членами было единогласно принято решение об исключении из членов партии Андрея Одарченко», - написала Елена Шуляк.

Высший антикоррупционный суд на два месяца взял под стражу Одарченко. Он имеет право внести залог в 15 млн грн.

В НАБУ отметили, что «это первая в истории антикоррупционных органов неправомерная выгода в криптовалюте, которую удалось задокументировать».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.