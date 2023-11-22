Неправомерная выгода в биткоинах – Антикорсуд избрал меру пресечения Андрею Одарченко

ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей действующему народному депутату.

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Высший антикоррупционный суд на два месяца взял под стражу нардепа Андрея Одарченко. Он имеет право внести залог в 15 млн грн.

Во исполнение решения суда подозреваемого взяли под стражу в зале суда.

Как сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, 22 ноября по ходатайству прокурора САП следственный судья ВАКС избрал меру пресечения народному депутату, которого разоблачили на предоставлении неправомерной выгоды главе Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.

«Суд удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное исполняющим обязанности Генерального прокурора, и применил к указанному подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 15 млн грн залога, и возложением процессуальных обязанностей в случае его внесения.

Срок содержания под стражей – 2 месяца», - говорится в сообщении.

Как мы писали, в НАБУ отметили, что «это первая в истории антикоррупционных органов неправомерная выгода в криптовалюте, которую удалось задокументировать».

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