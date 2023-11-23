В Белый дом в США доставили елку: фото

Белый дом в США готовится к Рождеству, прибыла елка из питомника церкви Клайн во Флитвуде.

Источник фото: upi

Рождественская елка, которую украсят для Белого дома в 2023 году, уже прибыла к своему новому месту, - сообщает United Press International.

19-футовое дерево Фрейзера из Северной Каролины доставили в Вашингтон, округ Колумбия, под эскортом экипажа, который использовал конный транспорт. Первая леди Джилл Байден приняла рождественскую елку вместе с детьми семей военнослужащих.

"Дерево удивительное", - сказала первая леди, добавив: "некоторые дети сказали, что никогда не видели такого большого дерева".

Это огромное вечнозеленое дерево питомника церкви Клайн во Флитвуде станет центральной фигурой в Голубой комнате Белого дома, простираясь от пола до потолка после украшения.

Выбор елки для Белого дома по 58-летней традиции в этом году осуществила Национальная ассоциация рождественских елок. Эта организация раз в два года проводит конкурс, где потребители и производители выбирают питомники, которые будут поставлять деревья для Белого дома и официальной резиденции вице-президента.

Источник фото: upi

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