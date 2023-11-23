Водителям напомнили, какие вещи должны быть в автомобиле

Патрульная полиция Кривого Рога напомнили, прежде чем выехать в дорогу, нужно проверить наличие в транспортном средстве вещей, которые пригодятся в случае возникновения технических неисправностей или непредвиденных ситуаций на дороге.
Патрульные советуют иметь в автомобиле:
- аптечку;
- огнетушитель;
- знак аварийной остановки;
- домкрат (этот инструмент можно назвать одним из основных, особенно если речь идет о путешествиях за пределами населенных пунктов);
- трос буксировочный;
- компрессор;
- запасное колесо;
- набор инструментов;
- канистру с топливом;
- фонарик и другие вещи, которые могут пригодиться для ремонта автомобиля в дорожных условиях.
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