Водителям напомнили, какие вещи должны быть в автомобиле

Патрульные советуют иметь в автомобиле аптечку, огнетушитель, знак аварийной остановки и другие важные вещи.

Патрульная полиция Кривого Рога напомнили, прежде чем выехать в дорогу, нужно проверить наличие в транспортном средстве вещей, которые пригодятся в случае возникновения технических неисправностей или непредвиденных ситуаций на дороге.

Патрульные советуют иметь в автомобиле:

- аптечку;

- огнетушитель;

- знак аварийной остановки;

- домкрат (этот инструмент можно назвать одним из основных, особенно если речь идет о путешествиях за пределами населенных пунктов);

- трос буксировочный;

- компрессор;

- запасное колесо;

- набор инструментов;

- канистру с топливом;

- фонарик и другие вещи, которые могут пригодиться для ремонта автомобиля в дорожных условиях.

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