Следственный судья ВАКС избрал меру пресечения организатору завладения 62 млн грн средств Госспецсвязи.

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ВАКС взял под стражу организатора завладения 62 млн грн средств Госспецсвязи с возможностью залога в 50 млн грн.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что 22 ноября по ходатайству прокурора САП следственный судья ВАКС избрал меру пресечения лицу, которого следствие считает организатором схемы завладения государственными средствами в сумме более 62 млн грн во время закупки Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи) средств информатизации, предназначенных для создания системы защищенных реестров данных.

«Суд частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и применил к указанному подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 50 млн грн залога и возложением процессуальных обязанностей в случае его внесения», - говорится в сообщении.

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