В Чернигове женщина из-за ревности напала с ножом на соперницу

Нападающая ударила соперницу в область сердца, однако ей удалось выжить.

Источник фото: Полиция Черниговской области

В Чернигове полиция задержала женщину, которая напала на свою знакомую с ножом, пытаясь нанести тяжелые ранения. Потерпевшей удалось избежать смертельных последствий, - сообщает полиция Черниговской области.

40-летняя местная жительница была задержана правоохранителями Черниговского районного управления полиции. Женщина пока что находится в изоляторе временного содержания.

Полиция получила заявление от потерпевшей, которая объяснила, что к ней пришла ее знакомая. По словам потерпевшей, конфликт между ними возник из-за ревности. Сначала это привело к словесной ссоре, но ситуация обострилась, и гостья напала на хозяйку с ножом, ударив ее в область сердца.

Скорая медицинская помощь спасла потерпевшую, ее доставили в больницу для оказания необходимой помощи.

По факту нападения начато уголовное производство по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). Согласно этой статье, подозреваемой грозит до 8 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

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