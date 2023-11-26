Хотіли заробити на ухилянтах: на Закарпатті судитимуть ділків

За незаконне переправлення осіб через кордон судитимуть двох жителів Мукачівщини.

На Закарпатті до суду скерували обвинувальний акт щодо двох місцевих жителів за фактом організації незаконного переправлення громадян через кордон за попередньою змовою групою осіб, передає Закарпатська обласна прокуратура.

Схему з незаконного переправляння до Угорщини чоловіків, які підлягають призову на військову службу під час воєнного стану, організували мукачівець та мешканець с. Бобовище

«За 3000 доларів США обвинувачені мали вирішити питання щодо виготовлення документів про зняття «клієнта» з військового обліку. На їх підставі чоловік у подальшому зміг би перетнути кордон у будь-якому пункті пропуску. Натомість ділки повідомили йому, що з такою схемою перетину держрубежу виникли труднощі та запропонували натомість перетнути кордон поза пунктами пропуску з території Берегівського району», - сказано у повідомленні.

Також зловмисники підшукали ще двох осіб, охочих таким чином покинути Україну, сплативши за протиправну послугу 1500 доларів США.

Чоловіків відвезли до с. Астей та надали їм вказівки щодо подальшого руху. Однак успішно завершити незаконні наміри ділкам не вдалося – їх затримали правоохоронці.

Раніе ми писали, що в Одесі викрили схему переправлення ухилянтів через кордон за 10 500 доларів.

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