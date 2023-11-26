Хотели заработать на уклонистах: на Закарпатье будут судить дельцов

За незаконную переправку лиц через границу будут судить двух жителей Мукачевщины.

На Закарпатье в суд направили обвинительный акт в отношении двух местных жителей по факту организации незаконной переправки граждан через границу по предварительному сговору группой лиц, передает Закарпатская областная прокуратура.

Схему по незаконной переправке в Венгрию мужчин, подлежащих призыву на военную службу во время военного положения, организовали мукачевец и житель с. Бобовище.

«За 3000 долларов США обвиняемые должны были решить вопрос изготовления документов о снятии «клиента» с военного учета. На их основании мужчина в дальнейшем смог бы пересечь границу в любом пункте пропуска. Вместо этого дельцы сообщили ему, что с такой схемой пересечения госграницы возникли трудности и предложили пересечь границу вне пунктов пропуска с территории Береговского района», - сказано в сообщении.

Также злоумышленники подыскали еще двух человек, желающих таким образом покинуть Украину, оплатив противоправную услугу 1500 долларов США.

Мужчин отвезли в с. Астей и дали им указания по дальнейшему движению. Однако успешно завершить незаконные намерения дельцам не удалось – их задержали правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Одессе разоблачили схему переправки уклонистов через границу за 10 500 долларов.

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