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  1. В Украине

Приобрел фуру для общества под видом гуманитарной помощи для ВСУ: подозревают директора ООО

07:21, 26 ноября 2023
Фуру общество использовало для своей деятельности.
Приобрел фуру для общества под видом гуманитарной помощи для ВСУ: подозревают директора ООО
Фото: kobl.gp.gov.ua
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В Киевской области в суд направлен обвинительный акт с соглашением о признании виновности в отношении директора общества по факту предоставления заведомо ложной информации органам государственной власти с целью получения льгот по налогам.

Как сообщила Киевская областная прокуратура, в июне 2023 года во избежание налогообложения при ввозе на территорию Украины транспортного средства подозреваемый вступил в преступный сговор с руководителем волонтерского центра благотворительной организации.

«Во исполнение договоренностей «благотворитель» обеспечил ввоз на территорию Украины фуры стоимостью 23 тыс. евро под видом гуманитарной помощи для ВСУ. После чего он зарегистрировал транспортное средство и передал его директору предприятия, использовавшему фуру в деятельности возглавляемого общества», - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что в результате таких действий подозреваемого в бюджет не уплачено более 679 тыс. грн налогов.

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