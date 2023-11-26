На Закарпатье начальница почтового отделения систематически воровала деньги из кассы

Женщина брала разные суммы наличных и использовала для собственных нужд.

На Закарпатье бывшая глава одного из отделений почтовой связи на Раховщине приговорена к 3 годам 1 месяца лишения свободы за завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением. Также она была лишена права в течение двух лет занимать должности, связанные с административно-управленческими функциями в сфере почтовой связи.

Как сообщила Закарпатская областная прокуратура, обвиняемая неправомерно завладела денежными средствами в размере более 73 тыс. грн, которые находились в кассе отделения. Такие факты документированы в период с июня по октябрь 2020 года.

Известно, что женщина систематически брала разные суммы наличных и использовала для собственных нужд.

«Нехватку денег обнаружила комиссия во время проверки почтового отделения и сообщила об этом факте правоохранителям. После проведения служебного расследования лицо уволили.

При работе закарпатка прибегала и к подделке документов для неправомерного присвоения средств. Она отказывала пенсионерам в выдаче пенсии якобы из-за нехватки денег в отделении. Зато средства забирала себе, а в официальные документы вносила ложные данные о получении этих выплат местными жителями», - говорится в сообщении.

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