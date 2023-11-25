Украину накрыла мощная магнитная буря

В субботу, 25 ноября, Землю накрыла магнитная буря, которая продлится три дня, передает Meteoagent.
Она стала достаточно сильной, К-индекс превысил показатель 6.
Кроме того, геомагнитное поле в Украине будет неспокойным 26 и 27 ноября, К-индекс превысит показатели 5 и 4 соответственно.
Это последняя магнитная буря в ноябре. В декабре сайт Meteoagent прогнозирует магнитную бурю 5 и 6 числа.
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