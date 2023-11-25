Україну накрила потужна магнітна буря

Магнітна буря 25 листопада досягнула червоного показника.

Фото: glavcom.ua

У суботу, 25 листопада, Землю накрила магнітна буря, яка триватиме три дні, передає Meteoagent.

Вона стала досить сильною, К-індекс перевищив показник 6.

Крім того, геомагнітне поле в Україні буде неспокійним 26 та 27 листопада, К-індекс перевищить показники 5 та 4 відповідно.

Це остання магнітна буря в листопаді. У грудні сайт Meteoagent прогнозує магнітну бурю 5 та 6 числа.

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