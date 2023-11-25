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  1. В Україні

Зеленський повідомив про додаткову ППО для Одещини та назвав області, де є проблеми з протиповітряною обороною

17:40, 25 листопада 2023
За словами Президента, ситуація з ППО найгірша у прикордонних з рф та Білоруссю областях, а також прифронтових та окупованих регіонах.
Зеленський повідомив про додаткову ППО для Одещини та назвав області, де є проблеми з протиповітряною обороною
Фото: Defence Express
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Одеса та область, які часто знаходяться під ударом ворога, незабаром будуть захищені додатковими системами ППО. Про них уже домовились із партнерами, розповів  Президент Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками Міжнародного саміту Grain from Ukraine.

"Для нас важливі наші люди в Одеському регіоні. З ППО у нас дефіцит. Важливо що є домовленості, є позитивний сигнал, "коридор" працює. Будемо збільшувати об'єми і безпеку в Одеському регіоні", — сказав Президент.

Також глава держав розповів, в яких областях є проблеми з протиповітряною обороною. За його словами, найгірше ситаація у прикордонних з рф та Білоруссю областях, а також прифронтових та окупованих регіонах. 

"Зрозуміло, що у Києві є дефіцит з ППО. Але є міста, де з ППО є реальні проблеми. Дуже складно містам, де використовується різна зброя, яка долітає. Тобто ми говоримо не тільки про ракети, про дрони, балістику. Говоримо про С-300, артилерію тощо. Тобто прикордонні області з рф, з Білоруссю або області, які частково тимчасово окуповані - Запоріжжя, Херсон, Дніпро. Донецький напрямок - дуже складно", - сказав він.

Ще Зеленський зазначив, що  "складно з ППО" у Сумській, Чернігівській і Черкаській областях.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Україна отримає кораблі для конвоювання "зернового коридору".

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