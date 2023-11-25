Зеленський заявив, що Україна отримає кораблі для конвоювання «зернового коридору»

Глава держави також зазначив, що скоро Одещина буде захищена дуже потужним ППО.

Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна домовилася з партнерами про отримання кораблів для супроводження суден у «зерновому коридорі» у Чорному морі. Про це Глава держави сказав на конференції Grain from Ukraine, передає «УП».

«Ми домовилися з партнерами й будемо супроводжувати кораблі у морі, щоб гарантувати їхню безпеку.

У нас вже є конкретні домовленості про отримання кораблів. Це питання близького майбутнього», - сказав Зеленський.

Глава держави також додав, що Одеський регіон буде захищений додатковими системами ППО, про які вже домовилися з партнерами.

«Дуже конкретні комплекси, дуже конкретний запит вже направлений партнерами, і можу сказати, що він уже погоджений. Скоро цей регіон буде захищений дуже потужним ППО.

Нам важливі не лише кораблі, а й люди, які там живуть», - заявив Президент.

Раніше Німеччина надала Україні $1,3 млрд на посилення ППО.

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