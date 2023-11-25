Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада ухвалила зміни до закону про відпустки щодо права військових на грошову компенсацію за невикористані дні відпустки

Працівники, призвані на військову службу, матимуть право на грошову компенсацію за невикористані дні відпустки, - Рада ухвалила закон.

Давати в борг людям із залежністю від азартних ігор буде заборонено, а усі кредитори будуть зобов’язані перевіряти кредитну історію прохачів грошей, - закон

Усі кредитори в країні, перш ніж видати кредит, повинні будуть пересвідчитись, що людина не страждає залежністю від азартних ігор, а родичі ігроманів зможуть звертатись із заявою, аби залежних внесли до «чорного списку», - парламент ухвалив закон.

Верховна Рада дозволила військовим безкоштовно зберігати свої репродуктивні клітини у кріобанках, але механізм реалізації закону не передбачила

Верховна Рада ухвалила закон про можливість для українських військових безкоштовно зберігати свої репродуктивні клітини у кріобанках, втім, кошти на це планується закласти при підготовці бюджету аж на 2025 рік.

ДПСУ пояснила, що не уповноважена контролювати строк перебування громадян за кордоном та притягати до відповідальності за його перевищення

Законодавство не покладає на Державну прикордонну службу України обов’язку щодо здійснення контролю за строком перебування громадян України за кордоном та притягнення їх до відповідальності за його перевищення.

Наступний конкурс на керівника САП проведе комісія з переважною роллю представників «міжнародників»

Нового керівника САП буде відбирати конкурсна комісія голосами членів від міжнародних партнерів, - Рада схвалила законопроект.

  1. В Україні

Полярники випустили благодійний шеврон: частина грошей йтиме на підтримку військових

22:00, 25 листопада 2023
Шеврон продається у парі з шопером.
Полярники випустили благодійний шеврон: частина грошей йтиме на підтримку військових
Джерело фото: facebook.com/AntarcticCenter
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Українські полярники запустили колаборацію з українським брендом та випустили шеврон з пінгвінами «Мрія про Антарктиду», щоб допомогти колегам на фронті.

Про це повідомляють у соцмережах Національного антарктичного наукового центру.

Неврон несе в собі красу крижаного континенту, зігріту традиційним українським килимом.

На ньому зображені субантарктичні пінгвіни, які є найчисельнішими сусідами наших полярників. Ромби взяті з домашнього килима. Смужка геометричних фігур — з подільського килима, але в кольорах півдня планети.

Шеврон продається у парі з шопером. Ціна – 1000 грн. 500 грн з продажу кожного виробу йтимуть на підтримку полярників, які боронять Україну в лавах ЗСУ.

Джерело фото: facebook.com/AntarcticCenter

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна Коваленко
    Інна Коваленко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва