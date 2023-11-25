Полярники випустили благодійний шеврон: частина грошей йтиме на підтримку військових

Шеврон продається у парі з шопером.

Джерело фото: facebook.com/AntarcticCenter

Українські полярники запустили колаборацію з українським брендом та випустили шеврон з пінгвінами «Мрія про Антарктиду», щоб допомогти колегам на фронті.

Про це повідомляють у соцмережах Національного антарктичного наукового центру.

Неврон несе в собі красу крижаного континенту, зігріту традиційним українським килимом.

На ньому зображені субантарктичні пінгвіни, які є найчисельнішими сусідами наших полярників. Ромби взяті з домашнього килима. Смужка геометричних фігур — з подільського килима, але в кольорах півдня планети.

Шеврон продається у парі з шопером. Ціна – 1000 грн. 500 грн з продажу кожного виробу йтимуть на підтримку полярників, які боронять Україну в лавах ЗСУ.

Джерело фото: facebook.com/AntarcticCenter

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