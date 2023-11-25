Полярники выпустили благотворительный шеврон: часть денег будет идти в поддержку военных

Шеврон продается в паре с шопером.

Источник фото: facebook.com/AntarcticCenter

Украинские полярники запустили коллаборацию с украинским брендом и выпустили шеврон с пингвинами «Мечта об Антарктиде», чтобы помочь коллегам на фронте.

Об этом сообщают в соцсетях Национального антарктического научного центра.

Неврон несет в себе красоту ледяного континента, согретую традиционным украинским ковром.

На нем изображены субантарктические пингвины, которые являются самыми многочисленными соседями наших полярников. Ромбы взяты из домашнего ковра. Полоса геометрических фигур – из подольского ковра, но в цветах юга планеты.

Шеврон продается в паре с шопером. Цена – 1000 грн. 500 грн с продажи каждого изделия будут идти в поддержку полярников, которые защищают Украину в рядах ВСУ.

Источник фото: facebook.com/AntarcticCenter

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