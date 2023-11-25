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  1. В Украине

Из Украины пытались вывезти антикварные книги, изданные в ХVIII-XIX веках

19:40, 25 ноября 2023
Не задекларированные книги и икону таможенники временно изъяли.
Из Украины пытались вывезти антикварные книги, изданные в ХVIII-XIX веках
Фото: facebook.com/UkraineCustoms
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Государственная таможенная служба Украины сообщила, что на пункте пропуска «Дьяковцы-Раковец» в автомобиле, которым двое граждан направлялись из Украины в Румынию по частным делам, обнаружили антикварные книги, изданные в ХVIII-XIX веках. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что для прохождения таможенного контроля украинцы выбрали «зеленый коридор», чем заявили о том, что перемещаемые ими через таможенную границу Украины товары не подлежат письменному декларированию, налогообложению таможенными платежами, не подпадают под установленные законодательством запреты или ограничения по ввозу на таможенную территорию. Украины.

«Однако, в ходе осуществления таможенного контроля должностные лица таможни обнаружили не задекларированные и не предъявленные к таможенному контролю книги в количестве 100 штук и 1 икону, которые подпадают под установленные законодательством ограничения по вывозу с таможенной территории Украины, согласно Закону Украины «О вывозе, ввозе и возврате культурных ценностей». Никаких разрешительных документов на право перемещения через границу вышеуказанных предметов у мужчин не было», - сказано в сообщении

По данному факту таможенниками введено дело о нарушении таможенных правил по ч. 3 ст. 471 Таможенного кодекса Украины. Не задекларированные книги и икона временно изъяты.

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