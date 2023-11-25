В декабре криминалисты получат лазерный 3D-сканер.

Источник фото: Национальная полиция

Криминалисты Нацполиции овладели новейшими 3D-сканерами для осмотра мест боевых действий и терактов. Недельное обучение прошло в рамках проекта «Польская помощь». В тренинге по 3D-сканированию приняли участие 14 специалистов-криминалистов из Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Николаевской, Херсонской областей и Главного следственного управления Нацполиции.

Об этом сообщили в МВД и пояснили, что в декабре криминалисты получат лазерный 3D-сканер «Z+F Imager 5016». Это позволит фиксировать в 3D-модели все последствия ракетных ударов по жилым домам и критической инфраструктуре, артиллерийских обстрелов, бомбардировок и других военных преступлений россиян.

Это позволит фиксировать в 3D-модели все последствия ракетных ударов по жилым домам и критической инфраструктуре, артиллерийским обстрелам, бомбардировкам и другим военным преступлениям россиян.

Использование этого устройства позволит фиксировать военные преступления в кратчайшие сроки и с минимальным использованием ресурса. Ведь нередко россияне сознательно обстреливают места совершения своих преступлений повторно, когда туда прибывают полицейские и медики для спасения людей, пишут в МВД.

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