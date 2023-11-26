Бессонные ночи из-за российских атак: в Минздраве дали советы, как справиться с усталостью

В Минздраве советуют по возможности дремать днем, есть белковую пищу и гулять на свежем воздухе.

Из-за реагулярных российских обстрелов, преимущественно в ночное время, украинцы не высыпаются, чувствуют себя уставшими, разбитыми и обессиленными. Как справиться с этим состоянием – рассказали в Министерстве здравоохранения.

В ведомстве выделили аспекты, на которые следует обратить внимание. Речь идет о питании, прогулках, дневном сне и т.д.

Белковая еда

Отмечается, что физиологической реакцией на нехватку сна является желание сладкого. Но сладкое не придаст бодрости, а только усугубит сонливость. Белковая пища, напротив, активирует нейроны, образующие орексин - белковые молекулы, способствующие бодрости.

Поэтому после бессонной ночи лучше позавтракать яйцами, рыбой, мясом или сыром. А если очень хочется сладкого, то следует соединить его с белком, например съесть сладкую творожную запеканку.

Кофе

После ночи без сна очень хочется побыстрее прийти в себя. Одна-две чашки кофе действительно добавят энергии, а вот от третьей и последующих лучше отказаться. Большие дозы кофеина могут вызвать тревожность или нервозность.

Дневной сон

Специалисты советуют вздремнуть днем 20-30 минут, но не больше. Иначе после пробуждения будете чувствовать себя сонными и разбитыми. Лучшее время для дневного сна - между 12:00 и 14:00, сразу после обеденной чашки кофе.

Прогулка на открытом воздухе

Движение будет стимулировать активность мозга, а солнечный свет будет посылать на сетчатку глаза сигналы о том, что сейчас день - время бодрости и активности, и организм будет блокировать выработку мелатонина. Минздрав советует после бессонных ночей не проводить интенсивные тренировки.

Снисхождение к себе

Нехватка сна снижает работоспособность, внимательность и бдительность. Потому после бессонной ночи не старайтесь быть на 100% эффективными.

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