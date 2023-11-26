Безсонні ночі через російські атаки: у МОЗ дали поради, як впоратися з втомою

У Міністертві охорони здоров'я радять по можливості дрімати вдень, їсти білкову їжу та гуляти на свіжому повітрі.

Через реагулярні російські обстріли, які переважно в нічний час, українці не висипаються, почувають себе втомленими, розбитими та обезсиленими. Як впоратися із цим станом – розповіли у Міністерстві охорони здоров'я.

У відомстві виділили аспекти, на які слід звернути увагу. Йдеться про харчування, прогулянки, денний сон, тощо.

Білкова їжа

Зазначається, що фізіологічною реакцією на брак сну є бажання солодкого. Але солоденьке не додасть бадьорості, а тільки посилить сонливість. Білкова їжа, навпаки, активує нейрони, що утворюють орексин - білкові молекули, які сприяють бадьорості.

Тому після безсонної ночі краще поснідати яйцями, рибою, м’ясом чи сиром. А якщо дуже хочеться солодкого, то варто поєднати його з білком, наприклад з’їсти солодку сирну запіканку.

Кава

Після ночі без сну дуже хочеться швидше прийти до тями. Одна-дві чашки кави, дійсно, додадуть енергії, а от від третьої та наступних краще відмовитись. Великі дози кофеїну можуть викликати тривожність або нервозність.

Денний сон

Фахівці радять подрімати вдень 20-30 хвилин, але не більше. Інакше після пробудження почуватиметесь сонними і розбитими. Найкращий час для денного сну - між 12:00 та 14:00, одразу після обідньої чашки кави.

Прогулянка на свіжому повітрі

Рух стимулюватиме активність мозку, а сонячне світло посилатиме на сітківку ока сигнали про те, що зараз день - час бадьорості та активності, і організм блокуватиме вироблення гормону сну мелатоніну. МОЗ радить після безсонних ночей не проводити інтенсивні тренування.

Поблажливість до себе

Брак сну знижує працездатність, уважність та пильність. Тому після безсонної ночі не намагайтеся бути на 100% ефективними.

Нагадаємо, що в ніч на 25 листопада Київ пережив потужну шахедну атаку.

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