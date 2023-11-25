У Києві упродовж цього року понад 40 тисяч людей порушили комендантську годину

40 017 осіб доставили до управлінь поліції для подальшого розбору ситуації.

Джерело фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Протягом йього року у Києві правоохоронці виявили 41 394 осіб, які порушили комендантську годину. Про це йдеться у відповіді Головного управління Нацполіції в Києві на запит «hromadske».

Як зазначається, із загальної кількості порушників 40 017 людей доставили до управлінь поліції для подальшого розбору ситуації.

Патрулі мають право перевіряти посвідчення, документи, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи. А в разі відсутності документів поліціянти можуть затримувати людей та доставляти до органів або підрозділів Нацполіції для встановлення особи. Також — за потреби проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів.

Нині за порушення комендантської години покарання не передбачене.

Однак, у Комітеті Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності знаходиться на опрацюванні проєкт Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законів щодо встановлення адміністративної відповідальності за порушення вимог або невиконання деяких заходів правового режиму воєнного стану» (реєстр. №10195), поданий народними депутатами. Законопроєкт пропонує встановити для громадян-порушників комендантської години штраф від 8 500 до 17 000 грн.

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