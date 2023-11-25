В Киеве на протяжении этого года более 40 тысяч человек нарушили комендантский час

40 017 лиц доставили в управления полиции для дальнейшего разбора ситуации.

Источник фото: facebook.com/UA.KyivPolice

В течение этого года в Киеве правоохранители обнаружили 41 394 человек, которые нарушили комендантский час. Об этом говорится в ответе Главного управления Нацполиции в Киеве на запрос «hromadske».

Как отмечается, из общего количества нарушителей 40 017 человек доставили в управления полиции для дальнейшего разбора ситуации.

Патрули имеют право проверять удостоверения, документы, удостоверяющие личность, подтверждающие гражданство Украины или специальный статус лица. А в случае отсутствия документов, полицейские могут задерживать людей и доставлять в органы или подразделения Нацполиции для установления личности. Также при необходимости проводить осмотр вещей, транспортных средств, багажа и грузов.

В настоящее время за нарушение комендантского часа наказание не предусмотрено.

Однако, в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности находится на проработке проект Закона Украины «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и других законов об установлении административной ответственности за нарушение требований или невыполнение некоторых мер правового режима военного положения» (регистр. №10195), поданный народными депутатами. Законопроект предлагает установить для граждан-нарушителей комендантского часа штраф от 8 500 до 17 000 грн.

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