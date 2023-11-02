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Штраф за нарушение комендантского часа: в Комитете Рады прорабатывают законопроект

17:09, 2 ноября 2023
Законопроект предлагает установить для граждан-нарушителей комендантского часа штраф от 8 500 до 17 000 грн.
Штраф за нарушение комендантского часа: в Комитете Рады прорабатывают законопроект
Источник фото: СМИ
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В Комитете Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности находится на проработке проект Закона Украины «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и других законов об установлении административной ответственности за нарушение требований или невыполнение некоторых мер правового режима военного положения» (регистр. №10195), поданный народными депутатами.

Целью законопроекта является установить административную ответственность за нарушение гражданами комендантского часа и нарушение субъектом хозяйствования установленных на соответствующей территории специального режима светомаскирования или режима работы во время действия военного положения.

Законопроект предусматривает дополнение Кодекса Украины об административных правонарушениях новой статьей 210(2), в соответствии с которой:

  • нарушение комендантского часа (запрет пребывания в определенный период суток на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений) – влечет за собой наложение штрафа на граждан от пятисот до одной тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (8 500 - 17 000 грн);
  • нарушение субъектом хозяйствования установленных на соответствующей территории специального режима светомаски или режима работы во время действия военного положения – влечет за собой наложение штрафа на руководителя субъекта хозяйствования, физическое лицо-предпринимателя от трех тысяч до шести тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (51 000 – 102 000 грн).

Кроме того, изменениями в статью 262 КУоАП предполагается предоставить право органам полиции производить административное задержание в отношении нарушителей комендантского часа.

Наряду с этим предусматривается внесение изменений в Закон Украины «О правовом режиме военного положения» о наделении военных администраций полномочиями по установлению на соответствующей территории режима работы субъектов хозяйствования.

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