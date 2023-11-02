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  1. В Украине

Можно ли продлить срочный трудовой договор

19:15, 2 ноября 2023
В случае, когда по истечении срока трудового договора трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не требует их прекращения, действие этого договора считается продленным на неопределенный срок.
Можно ли продлить срочный трудовой договор
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Управление инспекционной деятельности в Запорожской области Юго-Восточного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда объясняет, можно ли продлить срочный трудовой договор.

Отмечается, что согласно статье 39-1 Кодекса законов о труде Украины, если по истечении срока трудового договора трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не требует их прекращения, действие такого договора считается продленным на неопределенный срок.

Кроме того, трудовые договоры, перезаключенные один или несколько раз, за исключением ряда случаев, считаются заключенными на неопределенный срок.

Ранее мы писали, чем отличаются разные основания для расторжения трудового договора по инициативе работника.

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