В случае, когда по истечении срока трудового договора трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не требует их прекращения, действие этого договора считается продленным на неопределенный срок.

Управление инспекционной деятельности в Запорожской области Юго-Восточного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда объясняет, можно ли продлить срочный трудовой договор.

Отмечается, что согласно статье 39-1 Кодекса законов о труде Украины, если по истечении срока трудового договора трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не требует их прекращения, действие такого договора считается продленным на неопределенный срок.

Кроме того, трудовые договоры, перезаключенные один или несколько раз, за исключением ряда случаев, считаются заключенными на неопределенный срок.

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