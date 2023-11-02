Является ли позднее прибытие поездом оправданием при нарушении комендантского часа: объяснение

Пребывание на улице во время комендантского часа возможно только по специальному пропуску.

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Во время комендантского часа, чтобы находиться на улице, гражданам нужен пропуск. Даже прибытие поезда в это время не считается оправданием для нарушения этого правила, - сообщила пресс-секретарь Национальной полиции Елена Бережная в эфире телемарафона.

"Если человек прибывает поездом, то рекомендуется находиться на вокзале до того, когда комендантский час перестанет действовать", - пояснила она.

Однако, по словам пресс-секретаря, полиция готова анализировать каждую ситуацию и рассматривать случаи индивидуально.

"Есть категория людей, которые смогут находиться (на улице во время комендантского часа - ред.). Они должны быть обязательно с пропусками. Это категория людей, которые работают на объектах критической инфраструктуры или обслуживают их", - добавила Бережная.

Она также отметила, что существуют специальные исключения для определенных лиц, которые получают специальные пропуска и имеют право находиться на улицах во время комендантского часа. Такие правила касаются также транспорта.

Напомним, в Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект, направленный на усиление административной ответственности за нарушение комендантского часа.

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