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Чи є пізнє прибуття потягом виправданням при порушенні комендантської години: пояснення

23:41, 2 листопада 2023
Перебування на вулиці під час комендантської години можливе лише за спеціальної перепустки.
Чи є пізнє прибуття потягом виправданням при порушенні комендантської години: пояснення
Джерело фото: nta.ua
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Під час комендантської години, щоб перебувати на вулиці, громадянам потрібна перепустка. Навіть прибуття потягу в цей час не вважається виправданням для порушення цього правила, – це повідомила речниця Національної поліції Олена Бережна в ефірі телемарафону.

«Якщо людина прибуває потягом, то рекомендується перебувати на вокзалі до того, коли комендантська година перестане діяти», – пояснила вона.

Проте, за словами речниці, поліція готова аналізувати кожну ситуацію і розглядати випадки індивідуально.

«Є категорія людей, які зможуть перебувати (на вулиці під час комендантської години - ред.). Вони мають бути обов'язково з перепустками. Це категорія людей, які працюють на об'єктах критичної інфраструктури чи обслуговують їх», – додала Бережна.

Вона також зазначила, що існують спеціальні винятки для певних осіб, які отримують спеціальні перепустки і мають право перебувати на вулицях під час комендантської години. Такі правила стосуються також транспорту.

Нагадаємо, у Верховній Раді України було зареєстровано законопроєкт, спрямований на посилення адміністративної відповідальності за порушення комендантської години.

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