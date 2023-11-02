Водії тепер можуть відновлювати посвідчення у Києві, Львові, Одесі та Дніпрі у ДП «Документ»

Можна звернутися у відділення у порядку «живої черги» або через запис онлайн.

Джерело фото: МВС

ДП «Документ» розпочав відновлювати посвідчення водія у Києві, Львові, Одесі та Дніпрі. Скористатися послугою можна у разі втрати чи викрадення водійського.

Про це повідомили у МВС України.

Кермувальники можуть звернутися у відділення у порядку «живої черги» або через запис онлайн.

Необхідні документи:

Паспорт з місцем реєстрації.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Документ, що підтверджує зміну ім'я чи прізвища (за необхідності).

Подання документів адміністратору – 10-15 хвилин. Нове водійське – 1-2 робочих дні.

Також ми писали, що українці тепер можуть відновлювати своє посвідчення водія в Німеччині та Іспанії.

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