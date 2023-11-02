Наскільки захищена українська енергетична інфраструктура від атак рф – розповів Шмигаль

Україна готується до можливих атак на енергетичну інфраструктуру.

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Україна готується до можливих масованих відключень електроенергії, які можуть виникнути внаслідок масованих обстрілів рф. За останніми даними, росія восени почала знову здійснювати атаки на енергетичну інфраструктуру України, яка має велике значення для функціонування країни. Улітку окупанти зосередили свої обстріли на морських портах та інфраструктурі експорту зерна, але протягом останніх тижнів під атаками Росії знову опинилася енергетична система, – повідомляє Financial Times.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Україна здійснює активні заходи з підвищення готовності до можливих атак. Країна посилює систему протиповітряної оборони та розглядає варіанти для створення «пасивного захисту» енергетичних об'єктів безпосередньо на їхній території.

Зокрема, вже споруджено бетонну стіну для захисту трансформаторів на критичній підстанції електромережі на півночі України. Крім того, використовуються габіони (клітки, наповнені камінням або піском), які встановлено навколо інших об'єктів, що захищають їх від дронів та їхніх уламків.

Проте, як зауважив Шмигаль, захист українських енергооб'єктів не є на 100% ефективним. Незважаючи на це, такі заходи захисту забезпечують стабільність в 80-90% випадків, особливо від можливих атак дронів та їхніх уламків.

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