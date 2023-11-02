На Волині викрили керівника підприємства, який продавав стратегічно важливі запчастини росіянам

З початку повномасштабного вторгнення зловмисник нелегально «експортував» майже 200 тис. одиниць критично важливих виробів.

У Луцьку судитимуть керівника компанії за співпрацю з державою – агресором, передає пресслужба Управління СБ України у Волинській області.

Навесні 2023 року СБУ ліквідувала ще одну тіньову схему продажу стратегічно важливої продукції з України в рф. До організації оборудки причетний керівник однієї з волинських компаній, яка виготовляє високотехнологічні вироби для опорно-поворотних механізмів.

«Ця продукція використовується в оборонно-промисловому комплексі рф.

Саме ці рідкісні вироби фігурант продавав до країни-агресора.

Для маскування незаконної діяльності зловмисник задіяв афілійовану фірму на території однієї з європейських країн.

Зафіксовано, що керівник цієї фірми співпрацює з терористичними організаціями «л/днр», - сказано у повідомленні.

За схемою, іноземна комерційна структура закуповувала продукцію українського заводу нібито для своїх потреб, а потім переправляла її кінцевим замовникам в росію.

Як показали наявні дані, з початку повномасштабного вторгнення зловмисник нелегально «експортував» майже 200 тис. одиниць критично важливих виробів.

Слідчі СБУ завершили досудове розслідування та скерували матеріали справи разом з обвинувальним актом до суду. Зловмисник обвинувачується за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (пособництво провадженню господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором).

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