На Волыни разоблачили руководителя предприятия, продававшего стратегически важные запчасти россиянам

С начала полномасштабного вторжения злоумышленник нелегально «экспортировал» около 200 тыс. единиц критически важных изделий.

В Луцке будут судить руководителя компании за сотрудничество с государством – агрессором, передает пресс-служба Управления СБ Украины в Волынской области.

Весной 2023 года СБУ ликвидировала еще одну теневую схему продаж стратегически важной продукции из Украины в рф. К организации сделки причастен руководитель одной из волынских компаний, которая производит высокотехнологичные изделия для опорно-поворотных механизмов.

«Эта продукция используется в оборонно-промышленном комплексе россии.

Именно эти редкие изделия фигурант продавал в страну-агрессор.

Для маскировки незаконной деятельности злоумышленник задействовал аффилированную фирму на территории одной из европейских стран.

Зафиксировано, что руководитель этой фирмы сотрудничает с террористическими организациями «л/днр», - говорится в сообщении.

По схеме, иностранная коммерческая структура закупала продукцию украинского завода якобы для своих нужд, а затем переправляла ее конечным заказчикам в россию.

Как показали данные, с начала полномасштабного вторжения злоумышленник нелегально «экспортировал» почти 200 тыс. единиц критически важных изделий.

Следователи СБУ завершили досудебное расследование и направили материалы дела вместе с обвинительным актом в суд. Злоумышленник обвиняется по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (пособничество ведению хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором).

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