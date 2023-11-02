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В Киеве неизвестные расстреляли автомобиль адвоката: что известно

15:59, 2 ноября 2023
На лобовом стекле внедорожника обнаружили отверстия от пуль и вмятину на капоте.
В Киеве неизвестные расстреляли автомобиль адвоката: что известно
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В Шевченковском районе Киева неизвестные расстреляли автомобиль адвоката. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Событие произошло в Шевченковском районе города 2 ноября. «В полицию с сообщением о повреждении внедорожника «Рендж Ровер» обратился адвокат. Оперативный дежурный направил на место следственно-оперативную группу территориального подразделения и оперативников управления уголовного розыска столичного главка.

Осмотрев транспортное средство, полицейские обнаружили на лобовом стекле отверстия от пуль и вмятину на капоте. С места происшествия следователи изъяли доказательства, которые направили на экспертизу», — говорится в сообщении.

Ведомости по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство, совершенное с применением оружия. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до семи лет.

В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия с целью задержания лиц, причастных к этому преступлению.

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