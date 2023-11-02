Во Львове судили ривненчанина за избиение трансгендерной военной

Во Львове суд признал виновным ровенчанина в избиении трансгендерной военной и наложил на мужчину штраф.

Суд во Львове признал 22-летнего ровенчанина виновным в нападении на трансгендерную военную, за что на него наложили штраф. Это решение в ОО Gender Stream считают историческим событием, поскольку в Украине редко выносят приговоры по делам, связанным с преступлениями на почве гомо- и трансфобии.

Согласно сообщению ОО Gender Stream, суд признал нападавшего виновным в совершении уголовного преступления по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Украины, которая регулирует нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности и других признаков. Мотивом этого преступления была дискриминация на основании трансгендерности потерпевшей.

Суд назначил обвиняемому максимально возможный в рамках статьи штраф в размере 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 17 000 гривен. Приговор вступит в силу через 30 дней, и в случае неуплаты штрафа, суд оставляет за собой право пересмотреть наказание в сторону более строгого.

"Этот прецедент можно назвать историческим, ведь в Украине почти не выносят приговоров по делам о преступлениях на почве гомо- и трансфобии", - говорится в сообщении.

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