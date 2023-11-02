Тарифы — от 200 долларов: будут судить правоохранителя из Сум, продававшего информацию из специальных баз данных

За деньги все желающие могли получить сведения фактически о любом гражданине Украины: от дат пересечения им государственной границы до приобретения и владения имуществом.

Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении правоохранителя из Сум, продававшего информацию из закрытых баз данных. Об этом сообщает Госбюро расследований.

Обвинительный акт направлен в суд.

Установлено, что в одной из социальных сетей злоумышленники создали специальный чат-бот, где торговали конфиденциальной информацией. За деньги все желающие могли получить сведения фактически о любом гражданине Украины: от дат пересечения им государственной границы до приобретения и владения имуществом. Также популярностью среди клиентов пользовалась информация о привлечении лица к административной или уголовной ответственности, место регистрации и т.д.

В среднем стоимость минимального объема информации составила 200 долларов. Оплату дельца принимали криптовалютой.

После того, как владельцы чат-бота получали заказы на конкретного человека, они обращались к правоохранителю, а тот в свою очередь заходил в нужные базы данных и копировал нужную информацию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время правоохранитель уволен из органов Нацполиции Украины.

Он обвиняется в несанкционированном копировании информации, что привело к ее утечке (ч. 2, 3 ст. 362 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Материалы, касающиеся организаторов такого бизнеса, выделены в отдельное уголовное производство, досудебное расследование в котором продолжается.

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