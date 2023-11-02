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На Киевщине супруги заживо сожгли племянника

22:00, 2 ноября 2023
Тело жертвы мужчина и женщина закопали в поле.
На Киевщине супруги заживо сожгли племянника
Фото: kobl.gp.gov.ua
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В Киевской области в суд направлен обвинительный акт в отношении супругов по фактам незаконного лишения свободы и умышленного убийства, совершенного с особой жестокостью.

Как сообщила Киевская областная прокуратура, в июне обвиняемые остановили автомобиль, в котором находился племянник мужчины. Оказывая психологическое давление, они заставили его залезть в багажник их транспортного средства.

«Парня привезли в одно из сел Обуховского района, где во дворе дома ему связали руки и ноги, при этом не лишили возможности передвигаться. В дальнейшем заставили пройти на поляну неподалеку от домовладения. Там муж передал жене заранее приготовленную канистру с бензином, из которой она облила племянника и подожгла. От полученных травм потерпевший скончался.

В момент убийства на месте преступления находился их знакомый, который не был осведомлен в преступных намерениях обвиняемых. Последние после убийства позвали еще одного мужчину, чтобы он помог им увезти тело в поле. Там они его закопали и попросили свидетелей не рассказывать никому об убийстве», - говорится в сообщении.

В суд также направлены обвинительные акты в отношении двух указанных лиц по факту сокрытия преступления.

По ходатайству прокуратуры обвиняемые в убийстве находятся под стражей.

Ранее сообщалось, что на Киевщине двое злоумышленников пытались убить мужчину: момент покушения попал на видео.

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