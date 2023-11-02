На Київщині подружжя живцем спалило племінника

Тіло жертви чоловік та жінка закопали у полі.

Фото: kobl.gp.gov.ua

На Київщині до суду скеровано обвинувальний акт стосовно подружжя за фактами незаконного позбавлення волі та умисного вбивства, вчиненого з особливою жорстокістю.

Як повідомила Київська обласна прокуратура, у червні обвинувачені зупинили автомобіль в якому перебував племінник чоловіка. Здійснюючи психологічний тиск вони змусили його залізти до багажника їх транспортного засобу.

«Хлопця привезли до одного з сіл Обухівського району де на подвір’ї будинку йому зв’язали руки та ноги, при цьому не позбавили можливості пересуватися. Надалі змусили пройти на галявину неподалік домоволодіння. Там чоловік передав дружині заздалегідь приготовлену каністру з бензином з якої вона облила племінника та підпалила. Від отриманих травм потерпілий помер.

В момент вбивства на місці злочину знаходився їх знайомий, який не був обізнаний у злочинних намірах обвинувачених. Останні після вбивства покликали ще одного чоловіка, аби він допоміг їм відвезти тіло у поле. Там вони його закопали та попросили свідків не розповідати нікому про вбивство», - сказано у повідомленні.

Наразі до суду також скеровані обвинувальні акти стосовно двох вказаних осіб за фактом приховування злочину.

За клопотанням прокуратури обвинувачені у вбивстві знаходяться під вартою.

Раніше ми писали, що на Київщині двоє зловмисників намагались вбити чоловіка: момент замаху потрапив на відео.

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