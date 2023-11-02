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  1. В Україні

Вимоги щодо розрахунків за товари чи послуги з використанням електронних платіжних засобів: роз’яснення

22:21, 2 листопада 2023
У податковій нагадали, що торговці повинні забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків.
Вимоги щодо розрахунків за товари чи послуги з використанням електронних платіжних засобів: роз’яснення
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Головне управління ДПС у Київській області нагадало вимоги щодо забезпечення можливості розрахунків за товари чи послуги з використанням електронних платіжних засобів.

Відповідно до п. 1 постанови Кабінету Міністрів України від 29.07.2022 № 894 «Про встановлення строків, до настання яких торговці повинні забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків (у тому числі з використанням електронних платіжних засобів, платіжних застосунків або платіжних пристроїв) за продані ними товари (надані послуги)» (далі – Постанова № 894), торговці повинні забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків (у тому числі з використанням електронних платіжних засобів, платіжних застосунків або платіжних пристроїв) за продані ними товари/послуги, включаючи товари /послуги, реалізація (надання) яких здійснюється дистанційно, у такі строки:

1) з 01 січня 2023 року – торговці, які провадять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення понад 25 тис. осіб (крім торговців, зазначених у п.п. 4 п. 1 Постанови № 894);

 2) з 01 січня 2024 року – торговці, які провадять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення від 5 до 25 тис. осіб (крім торговців, зазначених у п.п. 4 п. 1 Постанови № 894);

3) з 01 січня 2025 року – торговці, які провадять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення менше ніж 5 тис. осіб (крім торговців, зазначених у п.п. 4 п. 1 Постанови № 894);

4) з 01 січня 2026 року – торговці – ФОП – платники єдиного податку 1 групи, торговці, які здійснюють торгівлю з використанням торгових автоматів, виїзну (виносну) торгівлю, продаж власноручно вирощеної або відгодованої продукції.

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