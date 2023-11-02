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  1. В Украине

Требования к расчетам за товары или услуги с использованием электронных платежных средств: разъяснение

22:21, 2 ноября 2023
В налоговой напомнили, что торговцы должны обеспечить возможность осуществления безналичных расчетов.
Требования к расчетам за товары или услуги с использованием электронных платежных средств: разъяснение
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Главное управление ГНС в Киевской области напомнило требования по обеспечению возможности расчетов за товары или услуги с использованием электронных платежных средств.

Согласно п. 1 постановления Кабинета Министров Украины от 29.07.2022 г. № 894 «Об установлении сроков, до наступления которых торговцы должны обеспечить возможность осуществления безналичных расчетов (в том числе с использованием электронных платежных средств, платежных приложений или платежных устройств) за проданные ими товары (предоставленные услуги)» (далее – Постановление № 894), торговцы должны обеспечить возможность осуществления безналичных расчетов (в том числе с использованием электронных платежных средств, платежных приложений или платежных устройств) за проданные ими товары/услуги, включая товары/услуги, реализация ( предоставление) которых осуществляется дистанционно, в следующие сроки:

1) с 01 января 2023 года – торговцы, осуществляющие хозяйственную деятельность в населенных пунктах с численностью населения более 25 тыс. человек (кроме торговцев, указанных в п.п. 4 п. 1 Постановления № 894);

  2) с 01 января 2024 года – торговцы, осуществляющие хозяйственную деятельность в населенных пунктах с численностью населения от 5 до 25 тыс. человек (кроме торговцев, указанных в п.п. 4 п. 1 Постановления № 894);

3) с 01 января 2025 года – торговцы, осуществляющие хозяйственную деятельность в населенных пунктах с численностью населения менее 5 тыс. человек (кроме торговцев, указанных в п.п. 4 п. 1 Постановления № 894);

4) с 01 января 2026 года – торговцы – ФЛП – плательщики единого налога 1 группы, торговцы, осуществляющие торговлю с использованием торговых автоматов, выездную (выносную) торговлю, продажу собственноручно выращенной или откормленной продукции.

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