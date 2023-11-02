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  1. В Украине

Как наследники платят налоговый долг умершего ФЛП: разъяснение

21:42, 2 ноября 2023
По истечении срока принятия наследства денежные обязательства наследодателя становятся денежными обязательствами и/или налоговым долгом наследников.
Как наследники платят налоговый долг умершего ФЛП: разъяснение
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Налоговая служба в Одесской области сообщает, как наследники платят налоговый долг умершего ФЛП.

Отмечается, что согласно пп. 37.3.2 НКУ основаниями для прекращения налогового долга, кроме его исполнения, есть, в частности, смерть физического лица.

Согласно п. 99.1 НКУ выполнение денежных обязательств и/или погашение налогового долга физического лица (в том числе физического лица - предпринимателя, физического лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность) в случае его смерти или объявления судом умершим осуществляется его наследниками, которые приняли наследство (кроме государства), в пределах стоимости наследуемого имущества и пропорционально доле в наследстве на дату его открытия.

Претензии наследникам предъявляются контролирующими органами в порядке, установленном гражданским законодательством Украины для предъявления претензий кредиторами наследодателя.

По истечении срока принятия наследства денежные обязательства и/или налоговый долг наследодателя становятся денежными обязательствами и/или налоговым долгом наследников.

В течение срока принятия наследства на денежные обязательства и/или налоговый долг наследодателей пеня не начисляется.

Пунктом 162.3 НКУ установлено, что в случае смерти налогоплательщика или объявления его судом умершим или признания безвестно отсутствующим налог за последний налоговый период взимается с начисленных в его пользу доходов. Согласно этому последним налоговым периодом считается период, заканчивающийся днем, на который соответственно приходится смерть такого налогоплательщика, вынесение такого судебного решения. В случае отсутствия начисленных доходов налог уплате не подлежит.

Лицом, ответственным за погашение денежных обязательств или налогового долга налогоплательщика в отношении физического лица, умершего или признанного судом безвестно отсутствующим или объявленного умершим, является лицо, вступающее в права наследства или уполномоченное осуществлять распоряжение имуществом такого лица.

Учитывая изложенное, по истечении срока принятия наследства денежные обязательства наследодателя становятся денежными обязательствами и/или налоговым долгом наследников, принявших наследство пропорционально доле по наследству на дату его открытия.

В то же время НКУ не предусматривает обязанности подачи наследниками налоговой отчетности в случае смерти физического лица – предпринимателя.

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