Незаконная рубка деревьев в волынском заповеднике: в управление государства возвращено более 600 кубометров леса

Чиновники национального природного парка Волыни и местный предприниматель организовали незаконную рубку столетних деревьев.

Источник фото: ГБР

После расследования незаконной рубки деревьев в заповеднике Киверцовского НПП "Цуманская Пуща" на Волыни работники ГБР передали в управление Национальному агентству Украины по вопросам розыска активов арестованный дуб-кругляк стоимостью более 21 миллиона гривен, – сообщает ГБР.

В ходе расследования было установлено, что сделку для вырубки леса организовали должностные лица национального природного парка, а также местный предприниматель.

В августе 2023 года во время проверки нескольких участков лесничества правоохранители обнаружили 48 срубленных дубов, среди которых были деревья возрастом более 165 лет, а также деревья других пород. Общий экологический ущерб от таких действий составил около 16,5 миллионов гривен.

Во время дальнейших следственных действий, у забора одного из частных предприятий, которое было причастно к незаконной рубки, было обнаружено еще 870 бревен дубовой древесины.

Общий объем изъятой древесины составил более 600 кубометров, а ее стоимость оценивается в более 21 миллион гривен. По ходатайству ГБР, суд решил арестовать эту древесину, и теперь она передана на нужды государства. В рамках уголовного производства проводится экологическая экспертиза и другие процессуальные действия, по результатам которых виновникам будет сообщено о подозрении.

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