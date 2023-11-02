Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рада суддів точно допускає 9 кандидатів до конкурсу у КСУ, а ще 7 дали на усунення недоліків у документах

Поки Рада суддів не відхилила документи жодного з кандидатів.

Надавачам «кредитів до зарплати» заборонять наживатися на споживачах, - Рада розгляне законопроект

Також пропонується законодавчо заборонити розповідати у рекламі про «легкі позики на красиве життя».

Кваліфікаційне оцінювання суддів відновлюється з 13 листопада

Співбесіди відбудуться з суддями, які мали їх пройти ще у жовтні.

ВККС не знайшла суддів для Одеського апеляційного суду, хоча бажаючи поїхати в Одесу були

Заяви на відрядження в Одеський апеляційний суд можна подати до 24 листопада.

Верховний Суд пояснив підхід до обчислення строку звернення до суду військовослужбовцями

Апеляційний суд залишив позов військовослужбовця без розгляду, зазначивши, що він пропустив строк в один місяць для звернення до суду за захистом своїх прав, - в свою чергу, Верховний Суд пояснив, як рахувати строки звернення до суду особами, що проходять військову службу.

  1. В Україні

Незаконна рубка дерев у волинському заповіднику: в управління держави повернуто понад 600 кубометрів лісу

21:30, 2 листопада 2023
Посадовці національного природного парку Волині та місцевий підприємець організували незаконну рубку столітніх дерев.
Незаконна рубка дерев у волинському заповіднику: в управління держави повернуто понад 600 кубометрів лісу
Джерело фото: ДБР
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Після розслідування незаконної рубки дерев у заповіднику Ківерцівського НПП «Цуманська Пуща» на Волині працівники ДБР передали в управління Національному агентству України з питань розшуку активів арештований дуб-кругляк вартістю понад 21 мільйон гривень, – повідомляє ДБР.

В ході розслідування було встановлено, що оборудку для вирубування лісу організували посадовці національного природного парку, а також місцевий підприємець.

У серпні 2023 року під час перевірки кількох дільниць лісництва правоохоронці виявили 48 зрубаних дубів, серед яких були дерева віком понад 165 років, а також дерева інших порід. Загальна екологічна шкода від таких дій становила близько 16,5 мільйонів гривень.

Під час подальших слідчих дій, біля огорожі одного з приватних підприємств, яке було причетне до незаконної рубки, було виявлено ще 870 колод дубової деревини.

Загальний об'єм вилученої деревини склав понад 600 кубометрів, а її вартість оцінюється в понад 21 мільйон гривень. За клопотанням ДБР, суд вирішив арештувати цю деревину, і тепер вона передана на потреби держави. В рамках кримінального провадження проводиться екологічна експертиза та інші процесуальні дії, за результатами яких винуватцям буде повідомлено про підозру.

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Воловик
    Сергій Воловик
    голова Сумського окружного адміністративного суду
  • Едуард Смілянець
    Едуард Смілянець
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду