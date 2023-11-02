Незаконна рубка дерев у волинському заповіднику: в управління держави повернуто понад 600 кубометрів лісу

Посадовці національного природного парку Волині та місцевий підприємець організували незаконну рубку столітніх дерев.

Джерело фото: ДБР

Після розслідування незаконної рубки дерев у заповіднику Ківерцівського НПП «Цуманська Пуща» на Волині працівники ДБР передали в управління Національному агентству України з питань розшуку активів арештований дуб-кругляк вартістю понад 21 мільйон гривень, – повідомляє ДБР.

В ході розслідування було встановлено, що оборудку для вирубування лісу організували посадовці національного природного парку, а також місцевий підприємець.

У серпні 2023 року під час перевірки кількох дільниць лісництва правоохоронці виявили 48 зрубаних дубів, серед яких були дерева віком понад 165 років, а також дерева інших порід. Загальна екологічна шкода від таких дій становила близько 16,5 мільйонів гривень.

Під час подальших слідчих дій, біля огорожі одного з приватних підприємств, яке було причетне до незаконної рубки, було виявлено ще 870 колод дубової деревини.

Загальний об'єм вилученої деревини склав понад 600 кубометрів, а її вартість оцінюється в понад 21 мільйон гривень. За клопотанням ДБР, суд вирішив арештувати цю деревину, і тепер вона передана на потреби держави. В рамках кримінального провадження проводиться екологічна експертиза та інші процесуальні дії, за результатами яких винуватцям буде повідомлено про підозру.

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